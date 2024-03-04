В Алтайский край завезли партию опасных хризантем

Опасные цветы сожги
27 февраля на Кулундинский пункт Алтайского филиала ФГБУ “Центр оценки качества зерна” из Казахстана поступила партия опасных нидерландских хризантем.
Экспертиза показала, что в 19 тыс. штук свежих срезанных цветов и бутонов хризантем обнаружили опасное насекомое – трипс.
Выявленное насекомое является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний, поражающих широкий круг культурных растений. Насекомые являются активными переносчиками опасных вирусных заболеваний, поражающих широкий круг культурных растений.
Зараженные цветы сожгли.
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Взято отсюда