реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайский край завезли партию опасных хризантем

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайский край завезли партию опасных хризантем

Опасные цветы сожги

27 февраля на Кулундинский пункт Алтайского филиала ФГБУ “Центр оценки качества зерна” из Казахстана поступила партия опасных нидерландских хризантем.

Экспертиза показала, что в 19 тыс. штук свежих срезанных цветов и бутонов хризантем обнаружили опасное насекомое – трипс.

Выявленное насекомое является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний, поражающих широкий круг культурных растений. Насекомые являются активными переносчиками опасных вирусных заболеваний, поражающих широкий круг культурных растений. 

Зараженные цветы сожгли. 

погода на 10 , погода ростовская

Взято отсюда

горняк22 телеграм

«Я предупредил девочку: если нас найдут из-за нее – убью, а если по другим причинам – покончу с собой»: похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи

Осужденный за похищение девочки был приговорен к 20-летнему заключению Лавкин…

Узнать больше

Строили путепровод и 17 квартир в день. Мэр Барнаула подвел итоги 2023 года

Вячеслав Франк представил отчет депутатам городской Думы о проделанной работе…

Узнать больше
8-летний ребенок пострадал при столкновении “Газели” и “Тойоты” на Алтае

8-летний ребенок пострадал при столкновении “Газели” и “Тойоты” на Алтае

К административной ответственности привлекли обоих водителей ДТП в Горно-Алтайске /…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp