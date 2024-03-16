В Алтайской академии гостеприимства прошла краевая научно-практическая конференция

В Алтайской академии гостеприимства состоялась краевая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития потребительского рынка – XIX» с международным участием. Регистрацию на конференцию прошли 603 человека, 304 из которых – участники (докладчики) конференции из 19 профессиональных образовательных организаций и 8 общеобразовательных учреждений. В течение дня они работали по 15 секциям. Участие в конференции приняли 8 образовательных учреждений из Казахстана. Дал старт конференции директор академии Сергей Ездин. Затем перед участниками и гостями выступили приглашенные эксперты. Елена Акользина, консультант отдела государственного регулирования и развития потребительского рынка управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в своем докладе рассказала, по каким приоритетным направлениям потребительский рынок развивается сегодня. О развитии социального предпринимательства в регионе рассказала Светлана Пенчева, главный специалист Центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Актуален сегодня и вопрос сохранения семейных традиций и ценностей, ведь именно так звучит главная задача Года семьи в России. Подробнее об этом в своём докладе рассказала Валентина Косинова, доцент кафедры педагогики профессионального образования Алтайского института развития образования имени Топорова. Доклад студентки академии Анны Тюменцевой «Развитие сельского туризма и поддержка молодежных предпринимательских инициатив» завершил пленарную часть. 45 экспертов из различных областей заслушали доклады юных исследователей, будущих служителей науки, и определили победителей, призеров и лауреатов. В каждой секции прошла колоссальная работа. Участники конференции представили на суд высококвалифицированных экспертов свои труды: 304 научно-исследовательские работы из различных областей. Все участники получили сертификаты, эксперты – благодарственные письма. Специально для ребят и гостей конференции в Алтайской академии гостеприимства было организовано 14 мастер-классов. Эксперты наградили участников конференции дипломами первой, второй и третьей степени, а также дипломами специальных номинаций. Специалисты из разных отраслей потребительского рынка отметили проработанность докладов и глубину исследований, а также обратили внимание, что из года в год уровень организации и проведения конференции растёт.

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