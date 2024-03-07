В Алтайской академии гостеприимства завершился второй этап краевой Олимпиады профессионального мастерства обучающихся среднего профессионального образования УГПС 43.00.00 Сервис и туризм: 43.02.10 Туризм, 43.02.14 Гостиничное дело. Участниками второго этапа стали 12 студентов из семи образовательных организаций: Алтайской академии гостеприимства, Алтайского государственного колледжа, Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса, Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий, Тальменского технологического техникума, Яровского политехнического техникума, Филиала Алтайской академии гостеприимства в городе Белокуриха. Эти студенты стали победителями и призерами начального (отборочного) этапа, в котором принимали участие 339 обучающихся из 7 профессиональных образовательных организаций, ведущих подготовку по специальностям: Туризм и Гостеприимство. На торжественном открытии краевой олимпиады всех участников и гостей поздравила директор Туристского информационного центра Алтайского края Александра Томашевич. С приветственным словом к гостям и участникам Олимпиады обратился директор Алтайской академии гостеприимства Сергей Ездин. С тёплыми словами поддержки к участникам обратилась Посол гостеприимства Алтайского края, руководитель проекта предзапуска премиального горнолыжного курорта Altay Restart Наталья Маркова. О том, какие проекты и конкурсы реализовала академия за 10 лет совместно с Алтайской Региональной Ассоциации «Алтайское гостеприимство», отметила в своём выступлении председатель Ассоциации Татьяна Малышева. В течение двух дней участники выполняли задания двух уровней сложности. Они прошли тестирование и справились с переводом профессионального текста. Принимали управленческие решения и демонстрировали профессиональные компетенции. Работу участников оценивало высококомпетентное жюри, которое возглавлял временно исполняющий обязанности начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев. В составе жюри работали: Ирина Кузнецова, консультант отдела развития санаторно-курортного комплекса управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Ирина Зорина, директор организации с ограниченной ответственностью «Улитка», Виталий Яговец, менеджер по туризму с оказанием экскурсионных услуг организации с ограниченной ответственностью «ГанеманТрэвел», Василина Кучер, ассистент кафедры английского языка лингвистического института Алтайского государственного педагогического университета, Татьяна Москвина, доцент, заведующий кафедрой романо-германской филологии лингвистического института Алтайского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук. На протяжении двух конкурсных дней сердца участников, наставников, гостей олимпиады согревал Олимпийский огонь, символизирующий собой чистоту, уверенность и волю к победе. Два конкурсных дня пролетели незаметно, волнение осталось позади, победители и лауреаты олимпиады объявлены. Компетентное жюри вынесло свой вердикт и места распределились следующим образом: 1 место: Анна Панибратец, Алтайская академия гостеприимства; 2 место: Екатерина Лызлова, Яровской политехнический техникум; 3 место: Варвара Кондратова, Алтайский государственный колледж. Лауреатами олимпиады стали: Виолетта Борзенко (Алтайская академия гостеприимства), Дмитрий Талдыкин (Международный колледж сыроделия и профессиональных технологи й), Ариана Андреева (Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса), Ульяна Кушникова (Тальменский технологический техникум). Каждый участник краевой олимпиады – уже победитель. Им пришлось пройти сложный путь подготовки вместе со своими наставниками, чтобы продемонстрировать все свои знания и умения. #АлтайскийКрай #образование22

Взято отсюда.

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