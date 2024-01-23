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В Алтайской краевой библиотеке открылась выставка о геноциде во время войны

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В Алтайской краевой библиотеке открылась выставка о геноциде во время войны

В краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова открылась выставка «Без срока давности». Она подготовлена Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества и Российским обществом историков-архивистов. Познакомиться с экспонатами можно до 27 января включительно.

Плюс два

С геноцидом столкнулось, увы, едва ли не каждое поколение человечества. Существует немало толкований этого трагического феномена, но часто вспоминается фраза историка Михаила Гефтера: «Геноцид никогда не бывает против кого-то, геноцид никогда не бывает против той или иной одной нации. Геноцид – это всегда против всех». И как бы его кто ни называл, это трагедия расчеловечивания.

В 2020 году выставка была запущена впервые. Стартовала она на 22 территориях, которые входили в состав Советского Сою­за. К 2021 году проект охватил уже 63 субъекта нашей страны.

«Эта выставка – продолжение одноименного проекта «Без срока давности», который направлен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, – рассказывает Евгений Белан, сотрудник Шишковки, исполнительный директор рег­отделения Российского военно-исторического общества. – Еще одним из результатов проекта стала 23-томная серия. Это сборники документов о военных преступлениях против мирного населения. Издание охватывает все оккупированные регионы в годы Великой Отечественной. Отдельная книга посвящена столице нашей страны. Книжная часть тоже есть в зале Шишковки, советую с ней познакомиться».

На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7 тысяч, выявленных в ходе реализации проекта. В этой работе приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук.

«На сегодня добавились еще две книги – дополнительно изданы документы о Калининградской области и по Хабаровскому процессу – это суд над группой из военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола 1925 года в период Второй мировой войны. Эти два тома тоже ждем здесь, в библиотеке», – продолжает куратор выставки.

«Что было бы?»

Значение экспозиции важно, актуально и своевременно. Особенно если учесть те события, которые происходят в последнее время. Специалисты Шишковки приурочили выставку еще и к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. В день годовщины – 27 января – специа­листы-историки проведут в библиотеке открытую лекцию, посвященную несломленному городу-герою. К слову, побывать на ней можно будет и виртуально – впервые будет организована онлайн-трансляция.

«Мы должны понимать значение того, что происходило ранее. История не терпит сослагательного наклонения, но при этом нельзя не думать о том, что было бы, если бы тогда не смогли отстоять страну, – размышляет Евгений Белан. – Эти документы – подлинные свидетельства событий, происходивших в рамках оккупационной политики. Было в том числе и насильственное выселение мирного населения. Это происходило в рамках так называемого плана «Ост». О нем, кстати, мало кто сейчас помнит. События современности показывают, насколько мы в этом не правы».

По словам Евгения Белана, особая часть выставки – преступления против детства. Многие дети с оккупированных территорий были угнаны в рабство, замучены и убиты. В это же время не случайно появился термин, относящийся в большей степени ко взрослым, – «остарбайтер» – работник с Востока. Так называли тех людей, которые были угнаны с территории Восточной Европы для принудительных работ в нечеловеческих условиях.

«Порядка пяти миллионов человек было вывезено только с территории Советского Союза. Более половины – погибло. Дополнительно были разработаны отдельные планы по уничтожению евреев и комиссаров. В штабы немецкой армии были разосланы особые директивы, касающиеся советских партработников, – продолжает свой рассказ Белан. – План «Ост» – то, о чем важно знать на сегодняшний день. По нему предполагалось уничтожение порядка 30 миллионов мирных советских жителей. Несложно сделать вывод о том, что было бы, если бы ситуация не изменилась под Москвой в декабре 41-го».

Не все наши союзники на тот момент разделяли мнение о необходимости проведения масштабного заседания для разбирательства происходящего – проще было бы уничтожить виновных сразу. Однако показательно, что в результате мир узнал о тех ужасах, которые творились в годы войны. К сожалению, теперь эта память угасает. Подтверждение тому – попытки переписать историю уже теперь, в последние годы.

Освежить память

Только за неделю с 15 января выставку посетило порядка 500 человек. Это и организованные группы из учебных заведений края, и отдельные посетители.

«Прийти на выставку стоит хотя бы для того, чтобы освежить свою память. Она – самое главное, что у нас сейчас есть. Память о том, что пережили, в каких тяжелейших условиях существовали на оккупированных территориях, как непросто проходило освобождение, – говорит Евгений Белан. – Ведь нацисты использовали тактику выжженной земли при отступлении. По разным подсчетам в оккупации находилось до 85 миллионов советских граждан».

Примечательно, что на стендах выставки расположены QR-коды. Отсканировав их, можно подробно познакомиться с конкретными историями тех, кто пострадал от геноцида. Вот документы о том, какой страшной смертью погибли пациенты одной из психиатрических больниц в Ленинградской области. Нацисты использовали их для проведения своих опытов. А рядом история мирных жителей Севастополя, которые были вынуждены оставить свои дома и оборудовать жилые помещения в пещерах. Здесь же – о тех, кто пытался найти спасение в штольнях Инкерманского завода шампанских вин, а в итоге нашел последнее пристанище.

«Когда люди утрачивают в себе человеческое, то разражаются войны, ставящие человечество на грань своего собственного уничтожения. Такие катастрофы приводят к преступлениям против детства и человечества, подобные тем, которые произошли во время Второй мировой войны», – добавляет историк.

МИХЕЙЛИС Юлия Еще читают

Взято отсюда.

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