В Алтайском аграрном университете прошла акция «Письмо солдату»

20 февраля студенты Алтайского государственного аграрного университета приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату». «Письмо солдату» – это общественная инициатива, направленная на поддержку российских военнослужащих, находящихся в горячих точках или выполняющих службу в других странах. Люди могут написать письма солдатам, выразить им свою признательность, поддержку и благодарность за их службу. Эта акция помогает солдатам чувствовать, что их служба ценится и поддерживается обществом. Студенты Алтайского ГАУ и члены патриотического клуба «Я горжусь!» и Волонтерского штаба вуза принимают активное участие в акции. Так, в прошлом году одно из их писем дошло до студента АГАУ, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. В этом году акция была приурочена к празднованию Дня защитника отечества. Студенты Колледжа агропромышленных технологий написали письма и открытки для военнослужащих на Донбассе. В акции приняли участие проректор по воспитательной работе и молодежной политике Владимир Томчук и психолог отдела социально-психологической работы Валентина Тришина. «Дорогой солдат! Я не знаю кто ты. Может быть, мальчишка с соседнего дома, может быть, знаешь моего зятя, который служит военным санитаром. И кстати, у него день рождения 23 февраля. Мы с его сыном Артемом и племянником Данилкой нарисовали рисунок. Мы хотели бы поздравить тебя с 23 февраля, с Днем защитника Отечества. Живи герой!», – написала в письме Валентина Тришина. В акции участвовало более 30 студентов и сотрудников аграрного университета. #АлтайскийКрай #образование22

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