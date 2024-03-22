Детсад. Ребенок Фото: pixabay
Следователи разбираются с обстановкой в детском саду. Речь идет о частном детском учреждении “Мэри Поппинс” в поселке Майма
В Республике Алтай проводят проверку по сообщению о жестоком обращении с ребенком в детском саду, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.
По предварительным данным, ребенок полутора лет, находясь в детском саду в селе Майма, длительное время был без присмотра воспитателя и в итоге упал с лестницы высотой в пять ступеней.
На теле ребенка обнаружили многочисленные ушибы и кровоподтеки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью они не причинили.
“В настоящее время следователи опрашивают руководство и персонал дошкольного образовательного учреждения, родителей пострадавшего ребенка, исследуют условия нахождения детей в образовательном учреждении”, – заявили в ведомстве.
Проверку поставили на контроль руководителя следственного управления.
Ранее информация об этом случае появилась в соцсетях. На записи с камер видеонаблюдения ребенок падает на лестнице, на другом видео тот же мальчик ударился о дверь головой из-за неосторожного движения воспитателя.
Взято отсюда