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В алтайском детсаду полуторагодовалый малыш упал с лестницы

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В алтайском детсаду полуторагодовалый малыш упал с лестницы

Детсад. Ребенок Фото: pixabay

Следователи разбираются с обстановкой в детском саду. Речь идет о частном детском учреждении “Мэри Поппинс” в поселке Майма

В Республике Алтай проводят проверку по сообщению о жестоком обращении с ребенком в детском саду, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

По предварительным данным, ребенок полутора лет, находясь в детском саду в селе Майма, длительное время был без присмотра воспитателя и в итоге упал с лестницы высотой в пять ступеней.

На теле ребенка обнаружили многочисленные ушибы и кровоподтеки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью они не причинили.

“В настоящее время следователи опрашивают руководство и персонал дошкольного образовательного учреждения, родителей пострадавшего ребенка, исследуют условия нахождения детей в образовательном учреждении”, – заявили в ведомстве.

Проверку поставили на контроль руководителя следственного управления.

Ранее информация об этом случае появилась в соцсетях. На записи с камер видеонаблюдения ребенок падает на лестнице, на другом видео тот же мальчик ударился о дверь головой из-за неосторожного движения воспитателя.

Взято отсюда

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