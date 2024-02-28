В Алтайском ГАУ конференция сторонников ресурсосберегающей технологии No-Till

Сегодня, 28 февраля, в Алтайском государственном аграрном университете стартовала XII ежегодная конференция сторонников ресурсосберегающей технологии No-Till «Развитие и применение технологии No-Till в хозяйствах Сибири».

Организаторами конференции выступают инженерно-агрономический центр «Амиготерра» и Алтайский ГАУ. В работе конференции принимают участие более 200 агрономов, владельцев агрохолдингов и сельхозтоваропроизводителей, работающие по технологии нулевой обработки почвы или планирующие перейти на нее, из СФО и других регионов России.

На площади перед главным корпусом Алтайского ГАУ развернута экспозиция современной самоходной и прицепной сельскохозяйственной техники, предлагаемой производителями и дилерами региона, которая применяется при использовании технологии No-Till. Здесь, например, можно увидеть самоходный разбрасыватель удобрений «Туман-3», производимый компанией «Пегас», индустриальным партнером Алтайского ГАУ, самоходный опрыскиватель «Рубин-2500» и пропашную пневматическую дисковую сеялку «CANSA» от компании «ТехАгроСервис» и т.д. На втором этаже главного корпуса вуза работает выставка рабочих органов сельхозмашин для технологии нулевой обработки почвы, а в фойе актового зала представлена экспозиция предприятий, производящих современные средства защиты растений.

В торжественном открытии XII ежегодной конференции сторонников ресурсосберегающей технологии No-Till «Развитие и применение технологии No-Till в хозяйствах Сибири», которая состоялось в актовом зале главного корпуса Алтайского ГАУ, принял участие министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин .

«В Алтайском крае семь природно-климатических зон, и каждая зона нуждается в определенной технологии возделывания почвы. Известно много примеров, когда в нашем регионе успешно применяются и традиционная технология, и No-Till, и их сочетание. Сегодня в крае есть все возможности, чтобы улучшать сельскохозяйственное производство, находить наиболее эффективные решения для повышения урожая, и я надеюсь, что конференция, которая сегодня начинает работу в АГАУ, будет способствовать этому!», – отметил в своем приветственном слове к участникам Сергей Межин .

От имени ректора Алтайского ГАУ Николая Колпакова гостей форума приветствовал проректор по учебной работе Сергей Завалишин : «Конференция сторонников технологии No-Till проходит на базе АГАУ уже в третий раз. Для вуза это значимое событие. Мы рады расширению сотрудничеству с клубом “Амиготерра”. Мы рады, что содержание конференции с каждым годом обновляется. Например, в этом году пройдет подведение итогов второго конкурса научных работ по тематике No-Till среди студентов, аспирантов и молодых ученых. Кроме того, мы проводим двухдневную “Школу No-Till” в формате дополнительного профессионального образования с получением удостоверения государственного образца для тех, кто начинает работать по технологии нулевой обработки почвы».

Проректор также напомнил, что в 2023 г. к юбилею вуза в партнерстве с инженерно-агрономическим центром «Амиготерра» и 34 КФХ региона в Алтайском ГАУ была открыта «Лаборатория управления плодородием почв и питанием растений», где студенты знакомятся с основами технологии No-Till и ее влиянием на состояние почвы и развитие почвенных процессов.

Основатель клуба «Амиготерра», председатель оргкомитета конференции Андрей Фоменко обратился к ее участникам с напутственным словом: «Уверен, что той жизни, которой живет технология No-Till на Алтае, может позавидовать любой другой регион России! И не последнюю роль в этом сыграла наша ежегодная конференция, которая проводится уже в двенадцатый раз! Каждый день работы конференции мы постарались сделать для вас интересным. В рамках конференции будут работать две тематические площадки, одна касается техники, другая – питанию растений. Мы ждем от вас серьезные вопросы, на которые наши эксперты дадут максимально полные ответы. Желаю вам успешной работы!».

В первый день на площадке актового зала с докладами выступили практики с многолетним опытом и ученые, которые работают над изучением и внедрением технологии No-Till. Среди них – агроном-консультант ПО «Сиббиофарм» Сергей Костенк о, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (г. Ростов-на-Дону) Ольга Кибалюк , к.с.-х.н., директор по агротехнологиям ООО «ДД-Инвест» (Москва) Роман Ратнико в и др.

Доклад, посвященный выстраиванию эффективной системы питания растений при технологии No-Till представил д.биол.н., доцент кафедры почвоведения и агрохимии Алтайского ГАУ Андрей Кудрявцев . На примере исследования сельхозкультуры льна масличного, возделываемого в КФХ «Локтионов П.В.» Шипуновского р-она Алтайского края, ученый АГАУ показал, как и с помощью каких микроэлементов происходит процесс питания растений при технологии нулевой обработки почвы.

Кроме того, в первый день работы конференции в АГАУ состоялись мероприятия в формате дискуссионных площадок и круглых столов по проблематике использования технологии No-Till.

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Фото Константина Пехтерева

Взято отсюда.

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