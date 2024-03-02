В Алтайском ГАУ прошла презентация научной монографии, посвященной проблеме диалога науки и религии

1 марта в Алтайском государственном аграрном университете состоялась презентация коллективной научной монографии «Наука и религия: нераздельность и неслиянность», в создании которой приняли участие ученые Центра гуманитарного образования АГАУ

Монография «Наука и религия: нераздельность и неслиянность» стала результатом работы внушительного коллектива ученых из вузов и научно-исследовательских институтов Барнаула, Новосибирска, Омска, Москвы и штата Химачал-Прадеш (Индия). Алтайский ГАУ представляют доктор философских наук, профессор, директор Центра гуманитарного образования Андрей Иванов , кандидаты философских наук, доценты кафедры гуманитарных дисциплин Татьяна Артамонова и Вадим Останин.

Монография в значительной мере базируется на практическом материале. С 23 марта по 4 апреля 2023 г. ученые Алтайского ГАУ побывали с рабочей поездкой в индийском штате Химачал-Прадеш, в Гималаях. Научный коллектив под руководством профессора Иванова уже более десяти лет сотрудничаем с университетом Химачал-Прадеш (HPU) и действующим при нем обществом «Калпа», которое изучает культурное и природное наследия индийских Гималаев. Одной из задач поездки было обнаружить схождение традиционных индийских агротехнологий, медицинских практик и современных исследований.

Исследование специфики взаимоотношений между наукой, философией и религией в монографии рассматривается на примере России, Запада и Индии.

Особое внимание в книге уделено деятельности выдающихся ученых и религиозных мыслителей, которые гармонично сочетали научный подход и религиозную практику. Например, целая глава книги посвящена выдвинутой Андреем Ивановым гипотезе, объясняющей феномен бурятского хамбо-ламы Итигэлова, чье тело остается нетленным вот уже более 70 лет. Профессор Иванов лично наблюдал феномен в Иволгинском дацане в Бурятии.

Главная особенность монографии заключается в том, что в ней на примере России и Индии исследуются конкретные примеры плодотворного взаимодействия науки и религии в медицине, сельском хозяйстве и природоохранной деятельности. Так Татьяна Артамонова обращается к анализу русских аграрных религиозных практик – земледельческих обрядов и, в частности, к традиционным народным обрядам плювиальной магии (т.е. вызывание дождя в засушливый период), распространенным, в том числе, и на Алтае. В Алтайском крае в 2004 г. в ходе этнографической экспедиции в Топчихинском районе, в с. Красноярка местными краеведами был зафиксирован сохранившийся до наших дней обряд вызывания дождя. Обряд сохранялся здесь даже в советское время. Он состоит из трех взаимосвязанных друг с другом частей: очищение водой моста через реку Алей, отпевание символического покойника и наговор дождя пожилыми женщинами и чтение православных молитв. Эти факты ментального воздействия в официальной науке, конечно, пока не имеют истолкования. Но сохранение подобных обрядов на протяжении нескольких веков, да еще и в эпоху материализма – факт сам по себе говорящий об их эффективности. Ученый АГАУ подробно останавливается на одном из направлений научных исследований – нейробиологии растений, которое пытается объяснять случаи ментального воздействия человека на живое.

Презентация монографии состоялась 1 марта в конференц-зале главного корпуса Алтайского ГАУ в смешанном формате. В ней приняли участие не только ученые АГАУ, но и авторы монографии из научных организаций РАН Москвы и Новосибирска (в режиме видеоконференц-связи), а также философы, социологи, искусствоведы, филологи и богословы из вузов Барнаула – классического университета и Барнаульской духовной семинарии. Видеоприветствие авторскому коллективу монографии прислал член Изборского клуба, к. филол.н., поэт, секретарь Союза писателей России, автор книги о Павле Флоренском в серии «ЖЗЛ» Михаил Кульдяшов .

«Тема, заявленная в названии нашей книги – сложная. Материал книги рассчитан на дискуссию. Главная идея, которую мы хотели привнести в книгу, и которую разделяет весь авторский коллектив, – наука и религия две принципиальные сферы духовной культуры, между которыми существуют диалогические отношения. Принципы этого диалога мы и постарались сформулировать. Мы убеждены, что для духовного единства в нашем обществе должны быть преодолены две крайности: атеистическое неверие, с одной стороны, и иррациональная вера, отрицающая роль разума и науки, с другой. При всем различии науки и религии уважительные диалогические отношения между ними позволяют сформировать целостное мировоззрение, что более перспективно, чем идейная конфронтация и размежевание!», – отметил в своем обращении к участникам презентации Андрей Иванов .

В ходе последовавших выступлений членов авторского коллектива монографии и приглашенных участников были высказаны различные точки зрения на взаимодействие науки и религии.

Один из авторов книги, д.филос.н., профессор, гл. научный сотрудник Института философии РАН (Москва) Ирина Герасимова , высказала тезис о том, что монография стала знаковым событием в отечественно культуре. « Книга отражает кардинальные перемены в миропонимании. Сегодня идея диалога науки и религии еще нередко вызывает осторожное отношение. Удачно в книге подобран фокус внимания, это методологически верный шаг: вектор будущего синтеза науки и религии. В жизни человека есть духовный разум, отраженный в книжности, и наука, то есть развитый интеллект. В нашей монографии они вступают в диалог», – подчеркнула в своем выступлении московский ученый.

Проректор по научной работе Барнаульской духовной семинарии, заведующий кафедрой богословия и церковно-практических дисциплин, доктор искусствоведения, протоиерей Георгий Крейдун поздравил коллектив авторов с выходом книги и отметил актуальность проблемы, поднятой в ней. Георгий Крейдун выразил мнение православного богослова на вопрос о совместимости нерационального опыта и научно-рационального освоения мира.

Георгий Крейдун обозначил и вызовы, которым наука и религия сегодня могут совместно противостоять. Прежде всего, это агрессивное навязывание в массовой культуре ценностей т.н. «виртуальной реальности». «В мире виртуальной реальности, целиком зависящей от своеволия своих творцов, отсутствуют традиционные категории, духовные, национальные, культурные ценности. Виртуальная реальность создает не человека, а “жителя” этой реальности. И если люди старшего поколения более устойчивы в приверженности традиционным ценностям, то у молодежи чаще всего они еще не сформированы. Чтобы противостоять идеологии творцов виртуальной реальности необходимо целостное мировоззрение, взаимодействие науки и религии. Подлинная научность подразумевает наличие религиозной традиции, а подлинная религиозность не отрицает существование науки! Это традиционная форма существования человеческого сознания, которая должна противостоять стратегии расчеловечивания, продвигаемого виртуальной реальностью!», – сказал проректор Барнаульской духовной семинарии.

В дискуссии по теме монографии также приняли участие д.филос.н., профессор, заместитель директора по научной работе Института философии и права СО РАН Юрий Попков (Новосибирск), ученые классического университета – д.филос.н., профессор Тамара Семилет , д.филос.н., доцент Марина Широкова , д.филос.н., доцент Ирина Фотиева и к.филос.н., доцент Александр Россинский .

Фото Константина Пехтерева

Взято отсюда.

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