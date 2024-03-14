В Алтайском ГАУ сельхозтоваропроизводителям из 4 регионов России рассказали о перспективных технологиях уборки и хранения зерновых

Сегодня, 14 марта, в Алтайском государственном аграрном университете прошла конференция сельхозтоваропроизводителей «”Залежи” маржи аграриев превышают прибыль в 10 раз!»

В конференции приняли участие сельхозтоваропроизводители и переработчики из 4 регионов РФ: Алтайского края, Новосибирской, Тюменской и Амурской областей.

Конференция организована компаниями ООО «Лилиани» (Ростовская обл.) и ООО «АСМ-Алтай». Компания «Лилиани» проводит серию семинаров для сельхозтоваропроизводителей, в ходе которых помогает им увидеть собственные «пробелы», снизить риски убыточности, а также сократить потери ресурсов – инвестиционных, операционных, трудовых и временных, создавая плацдарм для увеличения рентабельности. В частности, с помощью инновационных технологий сева, уборки и хранения зерна, в т.ч. – влажного, продвигаемых компанией, аграрии могут снизить издержки на 30-40%, инвестиции в зерноуборочную и посевную технику – на 25-30%, а в зернохранение в 10 раз.

Перед главным корпусом Алтайского ГАУ, где проходил семинар с утра была развернута выставка новейших образцов отечественной и импортной сельскохозяйственной техники, которую предлагает региональный дилер компании «Лилиани», индустриальный партнер АГАУ ООО «АСМ-Алтай».

Работу конференции открыл директор ООО «АСМ-Алтай» Михаил Геронимус , представивший участникам спикеров форума и познакомивший с его программой.

Ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков обратился с приветственным словом к участникам конференции и рассказал об участии вуза в федеральной программе «Профессионалитет» и ее роли в подготовке кадров для АПК. «Благодаря программе “Профессионалитет” cегодня мы имеем уникальную возможность более активно работать в сфере подготовки кадров для сельского хозяйства. Причем не только в сфере высшего образования, но и в сфере среднего профессионального образования, которая сегодня является привлекательной для молодежи. Приглашаем всех сельхозтоваропроизводителей присоединяться к проекту !», – отметил Николай Колпаков .

Председатель правления Агросоюза Алтайского края Александр Чеботаев выступил с докладом о доходности агрокультур и планах по трансформации посевных площадей в Алтайском крае.

Докладчик отметил, что в 2023 г. в крае сохранилась потеря рентабельности сельхозкультур, особенно масличных. В среднем по зерновым рентабельность составила 26%, в том числе по пшенице – 17%. По масличным – около 53%. Высокие урожаи при имеющихся заградительных мерах привели к тому, что по сравнению с 2021 г. рентабельность растениеводства в Алтайском крае снизилась более, чем в 2,5 раза. Средняя цена 1 тонны пшеницы в Алтайском крае в прошлом году составила 11700 рублей, что на 20% ниже, чем в 2022 г., считающемся «плохим» по урожайности. По гречихе средняя цена составила чуть выше 19500 рублей, это в 2 раза ниже по сравнению с 2022 г.

По масличным культурам в среднем по 2023 г. цена сложилась ниже на 20% по сравнению с 2022 г. Эти цены позволяют сохранить рентабельность по масличным на уровне 30% в текущем 2024 г.

«Прогноз по экспорту на 2024 год вполне благоприятный и позволяет говорить о возможности вывоза за рубеж 2,2 млн тонн зерновых и зернобобовых. Однако имеющиеся ограничения, прежде всего со стороны Казахстана, вряд ли позволят вывезти с Алтая более 1,3 млн тонн зерна. Структура экспорта продолжает трансформироваться в связи с этим. В Китай отгружается 90% экспорта алтайского рапса и льна, Казахстан же занимает доминирующую роль в экспорте подсолнечника и сои», – подчеркнул Александр Чеботаев .

Эти данные, как сказал докладчик, будут определять перераспределение посевных площадей в новом сезоне исходя из рентабельности культур. Масличные культуры сохранят приоритет по маржинальности, причем максимальный доход ожидается от сбора рапса и сои.

Кукуруза и гречиха, как и в 2023 г., остаются фаворитами по маржинальности среди зерновых. При этом площади посевов кукурузы в крае неуклонно растут. Прогнозируется рост площадей посевов нута, горчицы, чечевицы.

Руководитель проектов Департамента координации и развития бизнеса АО «Росагролизинг» Максим Петрунин в своем докладе представил информацию о сотрудничестве Алтайского края с компанией и перспективах работы в 2024. Так в 2023 г. «Росагролизинг» в регион поставил 320 единиц техники и оборудования для АПК, а в 2024 г. на сегодня уже 150 единиц на сумму 1 млрд 126 млн рублей. На поддержку компании может претендовать любой сельхозтоваропроизводитель или переработчик в стране. При этом, обратил внимание Максим Петрунин, в 2024 г. льготная ставка не будет увеличена.

Директор ООО «Лилиани» Армен Налбалдян познакомил участников с перспективными технологиями уборки и хранения зерновых, развиваемых компанией «Лилиани», которые позволяют аграриям существенно экономить средства, а также и с техникой, обеспечивающей эффективную работу этих технологий. Это такие технологии, как трехзвенный посев и уборка с помощью бункера-перегрузчика «Лилиани», создание тукосмесей на поле с двухсекционным бункером-перегрузчиком, «скоростная» подкормка с бункером-перегрузчиком гранулированными удобрениями, хранение зерна в пластиковых рукавах, предотвращающее его пересушку и др.

«Эти технологии могут дать аграриям прорывной эффект, сэкономить средства и время, повысить производительность, снизить потери урожая, оптимально использовать кадры », – отметил Армен Налбалдян .

Используя цифровые данные и кейсы реальных хозяйств директор ООО «Лилиани» рассказал о преимуществах данных технологий. Несколько хозяйств Алтайского края, как оказалось, уже успешно используют их.

В конференции также с докладом об экономической эффективности применения агродронов выступил Алексей Ковалев , младший научный сотрудник «Лётной школы» АГАУ.

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Фото Константина Пехтерева

Взято отсюда.

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