В Алтайском ГАУ состоялся межвузовский круглый стол «Мы говорим экстремизму – нет!»

Сегодня, 29 февраля в Алтайском государственном аграрном университете в ходе межвузовского круглого стола студенты обсудили актуальные аспекты противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде

Межвузовский круглый стол «Мы говорим экстремизму – нет!» – совместный проект Алтайского ГАУ и АлтГПУ, реализуемый уже на протяжении ряда лет.

В Студенческом центре АГАУ собрались более 50 студентов аграрного и педагогического университетов. В работе круглого стола в качестве экспертов приняли участие проректор по воспитательной работе и молодежной политике Алтайского ГАУ Владимир Томчук , главный специалист комитета по делам молодежи администрации г. Барнаула Алексей Овсиевский , председатель Фонда развития алтайской молодежной политики Артем Деев и председатель комитета по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту Железнодорожного района г. Барнаула Виктория Яцухн о. Модерировали работу круглого стола ст. преподаватель кафедры общей и социальной педагогики ИПИП АлтГПУ Евгения Обрывко и заместитель декана Экономического факультета АГАУ, ст. преподаватель Наталья Белокуренко .

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился проректор по воспитательной работе и молодежной политике Алтайского ГАУ Владимир Томчук, представивший экспертов и подчеркнувший своевременность и важность проблематики, которой посвящено мероприятие.

Главный специалист комитета по делам молодежи администрации г. Барнаула Алексей Овсиевский и председатель Фонда развития алтайской молодежной политики Артем Деев обратились к студентам с разъяснением деятельности органов власти и общественных организаций по противодействию экстремизму в молодежной среде и привели конкретные примеры из практики, когда молодые люди, проживающие на территории Алтайского края, были осуждены по уголовным статьям за экстремистскую и террористическую деятельность.

«Уважаемые студенты! Прежде чем что-то написать в соцсетях, сказать что-то в публичной сфере, пожалуйста, подумайте сто раз, зачем вы это делаете, и что именно вы хотите сказать! То же самое касается посещения несанкционированных митингов. Эти действия могут иметь далеко идущие последствия и серьезно испортить вам будущую карьеру!» , – отметил, в частности, Алексей Овсиевский .

В ходе работы круглого стола студенты АГАУ и АГПУ выступили с 9 докладами, в которых представили информацию об истории возникновения экстремизма, российский и мировой опыт по борьбе и профилактике молодежного экстремизма, роль образовательной политики в первичной профилактике экстремизма в молодежной среде, меры борьбы с экстремизмом и т.п.

По итогам работы круглого стола участники приняли резолюцию, в которой, в частности, декларируется необходимость разработки и внедрения стандартов воспитательной работы, в том числе, по профилактике экстремизма в образовательных организациях высшего образования, включая работу с органами студенческого самоуправления, активного обучения социальным навыкам, в том числе, путем развития в системе образования групповых социальных тренингов, нацеленным на формирование коммуникационных компетенций, взаимоуважительное отношение к внутригрупповым и межгрупповым различиям, изучение истории и сохранение культурного наследия народов России и др.

Фото Константина Пехтерева

Взято отсюда.

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