В Алтайском ГАУ стартует новый сезон интенсива Университета 20.35 «От идеи к прототипу»

Для Алтайского государственного аграрного университета это станет уже восьмым запуском проектно-образовательного интенсива

С 2018 г проектно-образовательный интенсив традиционно проходит два раза в год весной и осенью. Каждый новый запуск интенсива объединяет команды из более 100 университетов со всей страны, который работают над более чем 800 проектами.

Для Алтайского ГАУ это уже восьмой запуск. За это время более 300 студентов Университета прошли диагностику, более 200 из них, объединившись в команды вели работу над 34 проектами. Сразу 5 проектов Алтайского ГАУ были отобраны экспертами для участия в Демо-дне интесива Осень-2023.

Проект «Оптимизация цепочки поставок фермерских продуктов» занял 3 место, а проект «Умная теплица дома» – 2 место среди аграрных вузов России. Проект «ПроРассада» после окончания интенсива продолжает не только жить, но и совершать новые победы – 2 место в Конкурсе инновационных проектов «STARTUP», а лидер проекта Иван Лопатин стал лауреатом премии «Зерно познания», учрежденной в Алтайском ГАУ в юбилейном году.

Проекты Алтайского ГАУ традиционно направлены на разработку идей в области высокопродуктивного и органического сельского хозяйства, умной цепи поставок, альтернативных источников пищи и персонализированного питания, все вопросы, которые относятся к рынку FOODNET.

Интенсив «От идеи к прототипу» — это пространство для командной работы над проектом, развития хард- и софт-скиллов с применением их на практике.

Участники интенсива работают над технологическими, коммерческими и социально важными проектами, которые решают реально существующие проблемы, помогают сохранять время, деньги и здоровье пользователя.

Чтобы получить «пропуск» в интенсив, пройдите «диагностику студента» по ссылке: https://my.2035.university/from_idea_to_prototype_ss24/now/stage/1

Успейте пройти диагностику до 25 марта , если вы давно мечтали потрудиться над стартапом в команде единомышленников, самостоятельно выбрать полезные учебные курсы для личного и проектного развития и познакомиться с крутыми наставниками.

Интенсив длится 3 месяца. В рамках этой программы студенты работают в междисциплинарных командах над проектами, которые они придумали сами, либо над заданными от заказчиков (индустриальных компаний). Цель команды — прийти от идеи к работающему прототипу.

По вопросам участия обращаться:

Координатор Интенсива в Алтайском ГАУ – Федулова Инна Владимировна, +7-963-508-8715, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Руководитель проектной деятельности – Хорунжин Максим Геннадьевич , +7-913-271-3713

Взято отсюда.

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