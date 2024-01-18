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В Алтайском государственном институте культуре открывается Центр изучения и тестирования китайского языка

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В Алтайском государственном институте культуре открывается Центр изучения и тестирования китайского языка

В Алтайском государственном институте культуре открывается Центр изучения и тестирования китайского языка

19 января 2024 года в Алтайском государственном институте культуры состоится открытие Центра изучения и тестирования китайского языка с правом проведения международного квалификационного экзамена по китайскому языку для изучающих китайский язык.

Ван Чун, представитель Китайско-российского совместного проекта Университета г. Санья, главный директор компании Komsomoshi, отметил, что подобные учреждения, создаваемые в России, играют важную роль в развитии китайского языкового образования в России.

Экзамен HSK станет платформой и инструментом для специалистов на знание китайского языка с целью дальнейшей работы в китайских организациях и возможности получения российскими гражданами образования в Китайской Народной Республике.

Создание Центра изучения и тестирования китайского языка способствует удовлетворению растущего спроса на тестирование и дальнейшее получение сертификата.

Данная деятельность позволяет укрепить образовательные и культурные обмены и сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной Республико й, углублению культурных связей и расширению перспектив взаимного обучения.

Взято отсюда.

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