В Алтайском госуниверситете узнали интересные имена сотрудниц и студенток

Анастасия, Габриэлла, Забава, Дебора: любопытную статистику подготовили к международному женскому дню в классическом вузе.

Здесь выяснили, какие самые популярные и самые редкие имена носят представительницы прекрасного пола, которые работают и учатся в АлтГУ. Всего в Алтайском госуниверситете работают 1 162 женщины, треть из которых – преподаватели, а большая их часть имеет учёную степень кандидата или доктора наук. Ещё больше в университете студенток: на разных формах обучается больше 10 тысяч девушек. Самое популярное имя среди них – Анастасия. Его носят 876 девушек. На втором места Дарьи, на третьем – Екатерины. В списках студенток немало и экзотических для России имён – в многонациональном университете учатся студенты из 40 стран. Среди студенток из-за рубежа есть Дебора, Габриэлла, Дурдона, Софья-Франческа. Самое короткое имя студентки – И. В вузе учатся две девушки с таким именем. Среди редких имен также: Иванна, Бэлла, Марфа, Забава, Элита.

Юлия Непомнящих

Взято отсюда.

новости алтай края , вести алтай новости сегодня