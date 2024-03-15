Выборы. Голосование Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Информация об отключении камер на избирательных участках не подтвердилась. Ранее жителей края предупреждали о возможных фейках и провокациях в дни выборов

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова опровергла информацию об отключении камер видеонаблюдения на участках для голосования, сообщает “Катунь 24”.

По ее словам, в избирком не поступало жалоб и обращений по этому поводу.

“Все системы видеонаблюдения и видеофиксации, установленные на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях, работают в штатном режиме. Центр общественного наблюдения Алтайского края фиксирует бесперебойный доступ к порталу видеонаблюдения со всех избирательных участков региона”, – сообщили в избиркоме со ссылкой на Ирину Акимову.

Ранее в некоторых Telegram-каналах и СМИ появились сообщения о том, что на всех избирательных участках отключены камеры видеонаблюдения. Якобы сервис “Наш выбор 2024” отказывался показывать камеры.

Напомним, что выборы президента пройдут в Алтайском крае в течение трех дней – с 15 по 17 марта.

Взято отсюда