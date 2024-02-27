В алтайском колледже сыроделия обучают на швей в рамках проекта «профессионалитет»

Более 500 человек! Именно столько, по официальным данным службы занятости, составляет дефицит швей и закройщиков на рынке труда Алтайского края. Как регион решает этот непростой вопрос? Узнала «Катунь 24».

Источник фото: Катунь 24

В международном колледже сыроделия в торжественной обстановке представили учебно-производственный комплекс по компетенции «Технология моды». Здесь уже готовят закройщиков и операторов швейного оборудования. Причем – на самом современном оборудовании, которое умеет разговаривать со швеей!

«У нее есть функция, она говорит, и она нам может помочь в настройках. Говорит: «заглох двигатель». Значит надо остановить машину, сделать перезагрузку, посмотреть челночное гнездо. Ну и когда мы настраиваем длину стежка, высоту подъема лапки – она нам тоже что-то советует», — рассказала мастер производственного обучения Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий Оксана Суч.

На оборудование мастерской потрачено три миллиона рублей. Средства выделил партнер колледжа, компания Тонар. Главная особенность новой мастерской в том, что она оборудована теми же комплексами, которые установлены в цехах компании-партнера.

То есть выпускникам курса закройщиков – не придется привыкать к новым машинам при трудоустройстве в компании-партнере. Именно так работает федеральная программа «Профессионалитет»: будущие работодатели по всей стране оборудуют учебные мастерские в колледжах и техникумах. Так они решают вопрос кадрового голода.

«Конкретно у нас не хватает около 80 человек, 50 из которых – в швейном производстве. И, конечно, мы не хотели ждать, когда к нам с неба откуда-то упадут и придут эти люди. Мы хотели, что-то делать для того, чтобы эти люди у нас появились», — заявил руководитель компании «Тонар» Вячеслав Крымов.

Такой учебно-производственный комплекс – это еще и возможность предоставления студентам и выпускникам временной работы и первого рабочего места.

«Они получают производственный опыт, они получают первую заработную плату. Нам поступил заказ от нашего партнера: отшивают сумки для мангалов в количестве 500 штук», — сообщила заведующая отделом по практическому обучению Юлия Зеленцова.

И каждая из этих сумок – будет оплачена. А предприятие-партнер – разгрузит таким образом свои цеха. Что по поводу своей уже начинающейся карьеры думают сами студенты?

«Любовь к созданию одежды, к дизайну у меня с детства, я очень люблю рисовать и решила, что лучше всего я буду швеей, потому, что швея и закройщик – они более прикладные. Я бы хотела проектировать. Раскраивать, это мне больше по душе», — поделилась учащаяся 3 курса Международного колледжа сыроделия и технологий по специальности «закройщик» Анна Паршукова.

Помимо колледжа сыроделия в рамках федерального проекта «профессионалитет» на швей и закройщиков обучают в Алтайской академии гостеприимства и еще трех образовательных учреждениях края.

Первые выпуски запланированы на 2025 год. Освоить дефицитную профессию можно сразу в нескольких среднеспециальных образовательных учреждениях, которые в проекте «профессионалитета» не участвуют. То есть система образования в Алтайском крае готова выпустить на рынок труда достаточное число работников легкой промышленности. Дальше – все зависит уже от работодателя. В любом случае, в выигрыше студенты, ценность которых на рынке труда региона будет только расти.

«Очень красивое название «технология моды» – это безусловно будущая профессия, которой вы овладеете – она никогда не потеряет смысла, потому, что люди сегодня очень привыкли к тому, чтобы иметь возможность красиво одеваться», — отметила заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицина.

Взято отсюда.

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