Трасса зимой. Дорога Фото: vk.com/uz_service24

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

В Алтайском крае 15 января из-за проезда военной техники временно закроют два участка Чуйского тракта, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Так, движение перекроют в следующих местах:

с 16.00 до 18.00 по маршруту Косиха – Р-256 “Чуйский тракт” – Украинский;

с 21.00 до 23.00 минут по маршруту Полковниково – Р-256 “Чуйский тракт” – Контошино.

Автомобилистов предупредили, что маршрут и время сопровождения могут измениться.

Ранее сообщалось, что в Барнауле с 16 января по 28 февраля закроют движение автотранспорта по улице Красный Текстильщик. Перекрытие связано с проведением работ по модернизации канализационного коллектора.

Взято отсюда