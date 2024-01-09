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В Алтайском крае 16-летний подросток погиб, отравившись угарным газом

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В Алтайском крае 16-летний подросток погиб, отравившись угарным газом

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели подростка

5 января в частном доме одного из сел Тогульского района Алтайского края погиб 16-летний подросток, отравившись угарным газом. Обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы. 

По данным краевого СУ СКР по Алтайскому краю в момент трагедии погибший находился дома один, где были взрослые в то время – не уточняется. 

“При осмотре места происшествия установлены нарушения при эксплуатации печного оборудования. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, назначены необходимые экспертизы”, сообщает следствие.

Для установления всех обстоятельств произошедшей трагедии назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По поручению прокурора Алтайского края территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.

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