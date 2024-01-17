В Алтайском крае 17 и 18 января ограничат движение из-за военных колонн

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены

В Алтайском крае 17 и 18 января военные перекроют несколько участков дорог, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Ограничения будут действовать на следующих участках:

17 января с 16.10 до 18.30 часов по маршруту “граница Первомайского и Косихинского районов – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Косиха”;

18 января с 12.00 до 14.20 часов по маршруту “граница Первомайского и Косихинского районов – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Косиха”;

18 января с 16.00 до 18.50 часов на автодороге “подъезд к с. Косиха”.

В ведомстве отметили, что маршрут и время сопровождения могут измениться.

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