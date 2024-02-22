В Алтайском крае 17-летний парень до смерти избил односельчанина и спрятал тело

У парня произошел конфликт с местным жителем

17-летний житель Зонального района получил срок за убийство знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что днем 3 мая 2023 года в одном из сел Зонального района у несовершеннолетнего в ходе распития у себя дома спиртного произошел конфликт с местным жителем. Парень за оскорбления в адрес своей матери жестоко избил мужчину. Он нанес ему множественные удары руками и ногами, а также металлическими предметами в область головы и тела.

В результате от полученных телесных повреждений 53-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

После произошедшего несовершеннолетний, чтобы скрыть следы убийства вместе со своим 44-летним знакомым закопали тело мужчины на приусадебном участке. Однако спустя несколько дней тело потерпевшего с признаками насильственной смерти было обнаружено, подросток дал признательные показания в совершении преступления.

Суд принял во внимание и признал несовершеннолетнего подсудимого виновным в убийстве, назначив ему наказание виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Его знакомой, помогавший в укрывательстве особо тяжкого преступления, признан виновным по ч.2 ст. 316 УК РФ и ему назначено наказание виде штрафа.

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Взято отсюда