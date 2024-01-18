В Алтайском крае 18 января ожидается ясная морозная погода

18 января в Алтайском крае температура воздуха составит -13…-18 градусов, местами до -19…-24 градусов. Синоптики прогнозируют ясную погоду, с изморозью в утренние часы.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 2–7 м/.

В Барнауле днем -14…-16 градусов.

В ночь с 18 на 19 января температура воздуха опустится до -24…-29 градусов, в ряде районов – до -34 градусов.

В Барнауле ночью -26…-28 градусов, без осадков, возможен туман.

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