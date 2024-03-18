реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае 19 и 20 марта перекроют дороги из-за военных

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае 19 и 20 марта перекроют дороги из-за военных

Военная техника Фото: Минобороны России

Автомобилистов предупредили о перекрытии нескольких участков дорог во вторник и среду в связи с движением военных колонн

19 и 20 марта в Алтайском крае планируются перекрытия нескольких участков дорог для проезда военной техники, предупредили в Госавтоинспекции региона.

19 марта с 17.50 до 19.50 для всех видов транспорта перекроют дорогу Полковниково – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Контошино.

20 марта ожидается сразу три перекрытия:

  • с 4.00 до 6.30 будет закрыта дорога Баюновские ключи – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Фирсово – Бобровка;
  • с 17.50 до 19.50 – Контошино – Р-256 “Чуйский тракт” – Налобиха”;
  • с 17.20 до 20.20 – Лесной – Бобровка – Рассказиха.

️Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Хоккеист «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой недели Национальной…

В Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции…

Росгвардейцы нейтрализовали БПЛА, пытавшиеся атаковать Белгородскую область

Росгвардейцы нейтрализовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и квадрокоптеры, которыми Вооруженные…

Тренер «Авангарда» Кравец о разгроме от «Локомотива»: оцениваю игру на кол

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец заявил, что его команда…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp