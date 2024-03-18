Военная техника Фото: Минобороны России

Автомобилистов предупредили о перекрытии нескольких участков дорог во вторник и среду в связи с движением военных колонн

19 и 20 марта в Алтайском крае планируются перекрытия нескольких участков дорог для проезда военной техники, предупредили в Госавтоинспекции региона.

19 марта с 17.50 до 19.50 для всех видов транспорта перекроют дорогу Полковниково – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Контошино.

20 марта ожидается сразу три перекрытия:

с 4.00 до 6.30 будет закрыта дорога Баюновские ключи – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Фирсово – Бобровка;

с 17.50 до 19.50 – Контошино – Р-256 “Чуйский тракт” – Налобиха”;

с 17.20 до 20.20 – Лесной – Бобровка – Рассказиха.

️Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Взято отсюда