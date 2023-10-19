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В Алтайском крае 19 октября погода порадует аномальным теплом под +20 градусов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Погода. Осень. Фото: ru.freepik.com

По прогнозу синоптиков, это последний настолько теплый день в октябре. Уже завтра характер погоды изменится и начнется похолодание

Днем 19 октября в Алтайском крае сохранится очень теплая для второй половины осени погода. Температура воздуха в этот день составит около +14…+19 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

По краю преимущественно без осадков. Утром местами опустится туман. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, с порывами до 15 м/с.

В Барнауле в четверг ожидается до +15…+17 градусов и преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

Источник

горняк новости
горняк локтевский

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