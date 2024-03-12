реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае 20-летний курьер забрал крупные суммы у двух пенсионеров

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае 20-летний курьер забрал крупные суммы у двух пенсионеров

Потерпевшим сообщили, что их родственники попали в ДТП

В Алтайском крае полицейские задержали молодого парня, похитившего сбережения у двух пожилых жителей Тальменского района, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Установлено, что 20-летний мужчина выступал в роли курьера мошенников.

“В обоих случаях звонки поступили на стационарные телефоны сельских пенсионеров. Пока пожилые люди ждали визита курьера, мошенники под различными предлогами продолжали телефонный разговор”, – отметили в ведомстве.

Первой жертвой мошенников стала 87-летняя жительница рабочего поселка Тальменка. Женщине сообщили, что ее дочь попала в ДТП. За то время, пока продолжался телефонный разговор, неизвестные поговорили с женщиной от лица следователя, хирурга и самой дочери. Голос якобы дочери, женщина не узнала, но ее убедили, что это связано тяжелыми последствиями дорожной аварии. В итоге женщина отдала незнакомцу 90 тыс. руб.

В такую же ловушку попал и 91-летний пенсионер из поселка Среднесибирского, также в надежде помочь ставшему участником ДТП родственнику, передал курьеру 158 тыс. руб.

Молодой человек дал признательные показания. Со слов подозреваемого, предложение о возможности быстрого заработка он нашел в одном из мессенджеров.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ “Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину”.

Отметим, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

погода на 10 , погода в санкт петербурге ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Politico: США 12 марта могут объявить о поставке на Украину новой партии ATACMS

Politico: США 12 марта могут объявить о поставке на Украину новой партии…

Администрация президента США Джо Байдена может в скором времени объявить о передаче…

FQP: ИИ нашел уникальный способ генерации привлекательных фотографий еды

FQP: ИИ нашел уникальный способ генерации привлекательных фотографий еды

Ученые из Неаполитанского университета обнаружили, что искусственный интеллект может создавать изображения…

Гагин заявил об уничтожении в Красногоровке командного пункта с офицерами ВСУ

Гагин заявил об уничтожении в Красногоровке командного пункта с офицерами ВСУ

Российские войска уничтожили в Красногоровке командный пункт Вооруженных сил Украины. Об…

Российские Ту-22М3 и МиГ-31 планово пролетели над Балтийским и Каспийским морями

Российские Ту-22М3 и МиГ-31 планово пролетели над Балтийским и Каспийским…

Российские истребители Ту-22м3 и МиГ-31 выполнили во вторник, 12 марта, плановые…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp