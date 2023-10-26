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В Алтайском крае 26 октября потеплеет до +17 и резко похолодает до -5

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Погода. Осень. Фото: ru.freepik.com

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях: сутки 26 и ночью 27 октября в регионе будет ветрено, ожидаются дожди с мокрым снегом и похолодание

Днем 26 октября в Алтайском крае потеплеет до +12…+17 градусов. При этом к ночи похолодает до 0…-5 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

В большинстве районов края в этот день ожидаются дожди, а в конце дня по северо-западу возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, 10–15 м/с, с порывами до 19–24 м/с.

В Барнауле в четверг будет +12…+14 градусов. Во второй половине дня пройдет дождь. Ветер юго-западный, 10–15 м/с.

С ночи пятницы значительно похолодает во всем Алтайском крае. Днем 27 октября ожидается до -1…+4, а также мокрый снег и гололед.

Источник

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горняк локтевский

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