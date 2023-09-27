27.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Мир
Франция выделит семь миллионов евро на помощь армянам Карабаха
Мир
Байден чуть не упал на трапе самолета
Мир
В Армении заявили о 125 погибших жителях Карабаха
Общество
Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по вопросам безопасности
Общество
Совфед готов поддерживать новые регионы в их становлении, заявила Матвиенко
СВО
Получивший 90% ожогов тела подросток из Красноярского края сам поджег на себе одежду

Коллекция категорий

Бизнес122 Новости
Здоровье165 Новости
Новости Алтай1063 Новости
Новости Горняк222 Новости
Образование130 Новости
Общество288 Новости
Объявления79 Новости
Политика204 Новости
Спорт159 Новости
Платим за интересные новости!

В Алтайском крае 27 сентября рано утром перекроют Чуйский тракт

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Алтайском крае снова перекроют трассы из-за военных колонн Фото: pixabay.com

Региональная Госавтоинспекция просит участников дорожного движения отнестись с пониманием к ограничениям. Отмечается, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены

В Алтайском крае ограничат движение по Чуйскому тракту 27 сентября. Это связано с движением военных колонн, сообщает Госавтоинспекция региона.

Так, с 05.00 до 08.00 будет перекрыт маршрут “Баюновские ключи – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – ЗАТО Сибирский”. Ограничение будет действовать для всех видов транспорта.

Ранее сообщалось, что с 18 сентября по 10 октября в Барнауле временно перекрыли движение на улице Микронной. Перекрытие необходимо для строительства канализационного коллектора.

Добавить комментарий

Похожие новости