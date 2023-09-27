В Алтайском крае 27 сентября рано утром перекроют Чуйский тракт

В Алтайском крае снова перекроют трассы из-за военных колонн Фото: pixabay.com

Региональная Госавтоинспекция просит участников дорожного движения отнестись с пониманием к ограничениям. Отмечается, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены

В Алтайском крае ограничат движение по Чуйскому тракту 27 сентября. Это связано с движением военных колонн, сообщает Госавтоинспекция региона.

Так, с 05.00 до 08.00 будет перекрыт маршрут “Баюновские ключи – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – ЗАТО Сибирский”. Ограничение будет действовать для всех видов транспорта.

Ранее сообщалось, что с 18 сентября по 10 октября в Барнауле временно перекрыли движение на улице Микронной. Перекрытие необходимо для строительства канализационного коллектора.