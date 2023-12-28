В Алтайском крае 28 декабря ограничат движение из-за военных колонн

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены

В Алтайском крае 28 декабря на несколько часов ограничат дорожное движение на трассе, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Ограничение связано в связи с движением военных колонн.

Движение будет закрыто с 21:00 часов до 22:45 часов по маршруту «Контошино – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – Полковниково».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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Взято отсюда