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В Алтайском крае 6 октября потеплеет до +19 градусов

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В Алтайском крае 6 октября потеплеет до +19 градусов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Осень в дендрарии 2023 Фото: Виталий Барабаш

В ближайшие выходные в регионе будет еще теплее: термометры покажут до +20 градусов. Кроме того, в ближайшие дни обойдется без осадков

Днем 6 октября в Алтайском крае ожидается без осадков и около +14…+19 градусов. Такой прогноз представил региональный ЦГМС.

В утренние часы местами опустится туман. Ветер подует юго-западный, 2–7 м/с.

В Барнауле в пятницу будет до +15…+17 градусов и также без осадков. Утром возможен туман. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

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