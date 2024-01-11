В Алтайском крае автобус с 13 пассажирами слетел в кювет

Пассажиров отправили в пункт временного размещения

11 января в 03:28 часов в Целинном районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус, следовавший по маршруту Кемерово – Горно-Алтайск, слетел в кювет, сообщает “Толк” со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По предварительной информации, 34-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет. В это время в салоне находилось 13 пассажиров. Всех их доставили в пункт временного размещения села Целинного.

После того, как автобус вытянут из кювета и проверят его техническое состояние, он продолжит движение по маршруту.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды – сильный ветер, осадки, гололед.

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Взято отсюда