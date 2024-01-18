В Алтайском крае автомобиль скорой помощи слетел с трассы в кювет

Водитель скорой помощи был вынужден прижаться к обочине, чтобы пропустить ехавший практически по встречке другой автомобиль

В Немецком национальном районе автомобиль скорой помощи слетел с трассы в кювет, сообщает «Толк». Инцидент произошел на трассе Славгород – Хабары, когда скорая помощь направлялась в село Подсосново для госпитализации пациента.

По словам водителя, он пытался избежать столкновения с автомобилем, который ехал по центру проезжей части, заезжая на встречную полосу. В определенный момент твердый наст снега “закусил” правое колесо, и машина съехала в кювет. Автомобиль доставали с помощью спецтехники.

Кроме водителя, в автомобиле находились две девушки-фельдшера, никто из них не пострадал.

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Взято отсюда