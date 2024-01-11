Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае автомобиль слетел с обледенелой трассы и застрял в снегу

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Получив сигнал о помощи, пожарные выдвинулись на место и оперативно вызволили застрявший автомобиль. Водитель не пострадал

Ночью 11 января автомобиль из-за сильного гололеда и ветра слетел с трассы в кювет, сообщает УГОЧС и ПБ Алтайского края в Telegram.

Водитель, который ехал из Барнаула в Усть-Пристанский район, пытался выбраться самостоятельно, однако все его попытки оказались безрезультатны.

Тогда он обратился к спасателям. Пожарные вытащили застрявшую в сугробе машину. Сам водитель в результате случившегося не пострадал.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус Белокуриха – Яровое ночью слетел с дороги в кювет. Никто из пассажиров не пострадал.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Из-за шторма в Барнауле транспортная катастрофа: пробки побили рекорд

11.01.2024

 Происшествия

Водитель шесть часов умирал от инсульта, а гаишники думали, что он пьян или наркоман

11.01.2024

 Происшествия

Стало известно, какой перевозчик дал взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву

11.01.2024

 Происшествия

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Новости Рубцовск

Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

11.01.2024

 Новости Рубцовск

69-летний мужчина сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

11.01.2024

 Гороскоп

Думайте о себе. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 января

11.01.2024

 Интересное

Сверхнагрузка: как прошли новогодние праздники для медслужбы Алтайского края

11.01.2024

 Интересное

В Барнауле местами не работают светофоры и отсутствует уличное освещение

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix