Получив сигнал о помощи, пожарные выдвинулись на место и оперативно вызволили застрявший автомобиль. Водитель не пострадал

Ночью 11 января автомобиль из-за сильного гололеда и ветра слетел с трассы в кювет, сообщает УГОЧС и ПБ Алтайского края в Telegram.

Водитель, который ехал из Барнаула в Усть-Пристанский район, пытался выбраться самостоятельно, однако все его попытки оказались безрезультатны.

Тогда он обратился к спасателям. Пожарные вытащили застрявшую в сугробе машину. Сам водитель в результате случившегося не пострадал.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус Белокуриха – Яровое ночью слетел с дороги в кювет. Никто из пассажиров не пострадал.

Взято отсюда