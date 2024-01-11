Получив сигнал о помощи, пожарные выдвинулись на место и оперативно вызволили застрявший автомобиль. Водитель не пострадал
Ночью 11 января автомобиль из-за сильного гололеда и ветра слетел с трассы в кювет, сообщает УГОЧС и ПБ Алтайского края в Telegram.
Водитель, который ехал из Барнаула в Усть-Пристанский район, пытался выбраться самостоятельно, однако все его попытки оказались безрезультатны.
Тогда он обратился к спасателям. Пожарные вытащили застрявшую в сугробе машину. Сам водитель в результате случившегося не пострадал.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус Белокуриха – Яровое ночью слетел с дороги в кювет. Никто из пассажиров не пострадал.
Взято отсюда