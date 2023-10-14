Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Следователи завели уголовное дело об убийстве и просят содействия в розыске пропавшей жительницы Кузбасса. Последний раз ее видели еще в августе

В Алтайском крае разыскивают пропавшую 45-летнюю жительницу Новокузнецка Оксану Вдовину. Женщина пропала по пути из Тогульского в Ельцовский район Алтайского края, сообщили в региональном СКР.

В июне жительница Кузбасса приехала в село Антипино. 16 августа она поехала в Мартыново и пропала. До сих пор о ней ничего неизвестно.

Пропавшая женщина Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и просят помочь все, кто что-то знает о местонахождении пропавшей. Сообщить можно по телефонам: 8(38534) – 2-04-96, 8(38534) – 2-23-34, 8-913-210-44-83 или 02.

Приметы: рост 165-170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, стрижка типа каре, глаза серые, часть зубов отсутствует.

Была одета в бриджи темно-вишневого цвета, светло-синюю блузку.

Личных вещей, документов, телефона при себе не имела.

Ранее в Шипуновском районе пропала 13-летняя девочка. Спустя пару дней ее нашли мертвой.

Источник

город горняк

горняк онлайн