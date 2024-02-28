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В Алтайском крае без вести пропал 17-летний подросток в черном

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В Алтайском крае без вести пропал 17-летний подросток в черном

Поиски попавших Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Парень пропал около недели назад. Родные, правоохранители, волонтеры ведут поиски пропавшего и просят жителей края внимательно изучить ориентировку

В селе Гальбштадт Немецкого национального района без вести пропал 17-летний подросток, сообщает “ЛизаАлерт”.

В Алтайском крае без вести пропал 17-летний подросток в черном

Пропавший подросток Фото: ЛизаАлерт

Известно, что парень ушел из дома 20 февраля и до сих пор его местонахождение не установлено.

  • Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
  • Одежда: черная куртка, черные штаны, черные кроссовки, черная шапка.
  • С собой: черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что оперативники ищут пропавшего 9 лет назад жителя Алтайского края.

Взято отсюда

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