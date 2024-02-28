Поиски попавших Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
Парень пропал около недели назад. Родные, правоохранители, волонтеры ведут поиски пропавшего и просят жителей края внимательно изучить ориентировку
В селе Гальбштадт Немецкого национального района без вести пропал 17-летний подросток, сообщает “ЛизаАлерт”.
Пропавший подросток Фото: ЛизаАлерт
Известно, что парень ушел из дома 20 февраля и до сих пор его местонахождение не установлено.
- Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
- Одежда: черная куртка, черные штаны, черные кроссовки, черная шапка.
- С собой: черный рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 112.
Ранее сообщалось, что оперативники ищут пропавшего 9 лет назад жителя Алтайского края.
Взято отсюда