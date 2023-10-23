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В Алтайском крае без вести пропал 45-летний мужчина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

О местонахождении пропавшего мужчины ничего не известно уже десять дней. В связи с этим волонтеры просят распространить ориентировку, чтобы он быстрее вернулся домой

В Новоалтайске без вести пропал 45-летний Дмитрий Романов, сообщает “ЛизаАлерт”.

В Алтайском крае без вести пропал 45-летний мужчина

Ориентировка на пропавшего мужчину Фото: ЛизаАлерт

По данным отряда, местонахождение мужчины неизвестно с 13 октября.

Приметы: рост 175 см, волосы русые, глаза серые.

В день, когда горожанин пропал, он был одет в синюю куртку, белую футболку, черные брюки и черные кроссовки.

Поисковики просят всех, кто что-то знает о пропавшем мужчине, сообщить по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Ранее сообщалось, что на Семинском перевале без вести пропал 43-летний мужчина.

Источник

горняк
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