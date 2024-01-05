Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и исчезла. Волонтеры просят жителей Алтайского края обратить внимание на ориентировку и помочь в поисках

В Зональном районе без вести пропала 69-летняя Надежда Афонина, сообщает поисково-спасательный отряд “СпасАлтай 22”.

Ориентировка Фото: СпасАлтай22

Известно, что примерно с 14 по 15 декабря женщина ушла из дома по улице Ленина и до сих пор не вернулась. Пропавшей требуется медицинская помощь.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие.

Особые приметы: передвигается с костылем.

Была одета: неизвестно.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, звонить по телефонам 102 или 112.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пенсионер повез в соседний регион незнакомого парня и пропал. Позже стало известно, что его нашли живым.

Взято отсюда