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В Алтайском крае без вести пропала пенсионерка с костылем

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В Алтайском крае без вести пропала пенсионерка с костылем

Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и исчезла. Волонтеры просят жителей Алтайского края обратить внимание на ориентировку и помочь в поисках

В Зональном районе без вести пропала 69-летняя Надежда Афонина, сообщает поисково-спасательный отряд “СпасАлтай 22”.

В Алтайском крае без вести пропала пенсионерка с костылем

Ориентировка Фото: СпасАлтай22

Известно, что примерно с 14 по 15 декабря женщина ушла из дома по улице Ленина и до сих пор не вернулась. Пропавшей требуется медицинская помощь.

  • Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие.
  • Особые приметы: передвигается с костылем.
  • Была одета: неизвестно.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, звонить по телефонам 102 или 112.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пенсионер повез в соседний регион незнакомого парня и пропал. Позже стало известно, что его нашли живым.

Взято отсюда

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