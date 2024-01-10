Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Всего у пары было трое детей — грудного малыша успели спасти из огня

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

В Алейском районе супруги, по чьей вине при пожаре погибли двое детей, предстали перед судом. Летом 2023 года в их доме вспыхнул пожар — из-за аварийной проводки, которую пара решила не менять. Как сообщает краевая прокуратура, мужчину и женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

— Днем 3 июня 2023 года произошло возгорание горючих материалов в кладовой. В это время в жилище находилась хозяйка и трое ее малолетних детей. Женщина успела вынести из горящего помещения грудного ребенка, а спасти трехлетнюю девочку и шестилетнего мальчика ей не удалось, они погибли на месте происшествия от острого отравления окисью углерода, — сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие собрало исчерпывающую базу доказательств вины безответственных родителей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Накануне в одном из сел края угарным газом задохнулся 16-летний мальчик. По данным следствия, подросток находился в доме один.

Взято Источник
10.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

10.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужденно сел в Барнауле

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

10.01.2024

 Новости Алтай

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

10.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

10.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

10.01.2024

 Новости Алтай

Депутат алтайского ЗакСо устроился учителем в школу. Угадайте, какую зарплату он получил за два месяца

10.01.2024

 Новости Алтай

Бронируют «пять звезд», а за 100 рублей торгуются и покупают «Доширак». Кого в Сочи больше всего бесит жадность туристов

10.01.2024

 Новости Алтай

Починили самолет синей изолентой. История пассажирки рейса Москва — Казань, которой трижды меняли борт

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix