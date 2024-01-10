В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

Всего у пары было трое детей — грудного малыша успели спасти из огня

В Алейском районе супруги, по чьей вине при пожаре погибли двое детей, предстали перед судом. Летом 2023 года в их доме вспыхнул пожар — из-за аварийной проводки, которую пара решила не менять. Как сообщает краевая прокуратура, мужчину и женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

— Днем 3 июня 2023 года произошло возгорание горючих материалов в кладовой. В это время в жилище находилась хозяйка и трое ее малолетних детей. Женщина успела вынести из горящего помещения грудного ребенка, а спасти трехлетнюю девочку и шестилетнего мальчика ей не удалось, они погибли на месте происшествия от острого отравления окисью углерода, — сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие собрало исчерпывающую базу доказательств вины безответственных родителей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Накануне в одном из сел края угарным газом задохнулся 16-летний мальчик. По данным следствия, подросток находился в доме один.

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10.01.2024