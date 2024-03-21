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Директор фирмы похитил более 1,4 млн рублей, принадлежащих отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае более 120 людям с инвалидностью по слуху выдали ненадлежащие устройства. С этой проблемой на личный прием к заместителю генерального прокурора России Дмитрию Демешину обратился житель Рубцовска, сообщили в ведомстве.

После проверки выяснилось, что контракт по поставке средств реабилитации (телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом) выиграла фирма “Алтайледтех”. Подрядчик не указал полной спецификации и маркировки техники, в результате чего 126 инвалидов получили аппараты, не соответствующие условиям и заявленным техническим требованиям, худших характеристик и меньшей стоимости.

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