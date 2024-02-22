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В Алтайском крае близится сезон активности клещей

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В Алтайском крае близится сезон активности клещей

Клещи Фото: pixabay.com

Следует помнить, что клещевой вирусный энцефалит может завершиться летальным исходом, поэтому перед сезоном не лишним будет принять все меры

22 февраля отмечается Всемирный день борьбы с энцефалитом. Алтайский край относится к регионам, которые являются природными очагами клещевого вирусного энцефалита.

В последние годы начало сезона активности клещей в крае отмечалось в третьей декаде марта – первой декаде апреля, напоминают в Роспотреебнадзоре.

Клещевой вирусный энцефалит может завершиться летальным исходом. Наиболее эффективное и необходимое средство защиты — прививка. Ее еще не поздно сделать

“При ускоренной схеме вакцинации сокращается интервал между 1 и 2 прививкой (от 2 недель до 1 месяца в зависимости от вакцины) и проводится, как правило, перед сезоном в зимне-весенний период”, – объяснили в управлении.

Посещать места обитания клещей можно не ранее чем через две недели после второй прививки.

Ранее жители Алтайского края стали подозревать, что ОРВИ мутировала — обычно проходящая за неделю болезнь затягивается чуть ли не на месяц. Врачи объяснили, что никаких мутаций нет.

Взято отсюда

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