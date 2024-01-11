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В Алтайском крае бригады скорой помощи оснастят видеокамерами

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В Алтайском крае бригады скорой помощи оснастят видеокамерами

В крае ежегодно происходят нападения на медработников скорой помощи. Чтобы исключить такие ситуации, бригады будут ездить к пациентам под видеонаблюдением.

Последний случай нападения на медиков произошел 6 января в селе Шебалино Бийского района,. На фельдшера напал брат женщины, которой оказывали медицинскую помощь. Медик получила травму ноги.

Как рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, теперь нагрудные видеокамеры будут у самих сотрудников, а также внутри машины скорой помощи. Информация с них будет переноситься на сервер и, по мере необходимости, станет доступной.

Пациенту будут сообщать на вызове, что идет видеофиксация, пишут Вести22.

В общей сложности в крае выезжают на вызовы 260 машин скорой помощи, пока видеокамерами оборудуют половину автомобилей. На закупку оборудования из краевого бюджета направят 6 миллионов рублей.

Также медиков хотят обеспечить тревожными кнопками.

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Взято отсюда.

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