В Алтайском крае будут судить женщину за смертельную расправу над мужем

Конфликт между супругами закончился поножовщиной

В Барнауле 35-летняя местная жительница предстанет перед судом за убийство мужа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что 22 декабря 2023 года в квартире жилого дома в Индустриальном районе краевой столицы между супругами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла словесная ссора на бытовой почве. В ходе семейного конфликта женщина нанесла своему мужу удар ножом в область грудной клетки.

От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении женщины с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Взято отсюда