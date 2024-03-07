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В Алтайском крае будут судить мужчин за контрабанду краснокнижных птиц

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В Алтайском крае будут судить мужчин за контрабанду краснокнижных птиц

Краснокнижных птиц хотели перевезти через границу РФ, чтобы использовать для соколиной охоты за рубежом

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела по  факту покушения на контрабанду краснокнижных птиц, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю. 

По версии правоохранительных органов, в 2022 году иностранный гражданин, зная, что кречеты в России занесены в Красную книгу, решил незаконно приобрести несколько птиц для дальнейшей контрабанды. Мужчина знал, что их используют в зарубежных странах для соколиной охоты. Для реализации задуманных незаконных деяний, иностранец привлек двух своих знакомых, одним из них оказался житель Барнаула. 

Барнаулец договорился о поставке пяти кречетов с жителем Камчатки. Стоимость всех птиц составила более 11 млн руб. На территорию Барнаула для транспортировки птиц приехал житель Москвы, который действовал в рамках оперативного эксперимента. 

Завершить преступный умысел обвиняемым не удалось, они были задержаны оперативными сотрудниками. После изъятия контрабанды, птиц передали экологам. После реабилитации кречетов сразу выпустили в естественную среду обитания. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Взято отсюда

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