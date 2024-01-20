В Алтайском крае будут судить мужчину за хищение 5 млн руб. у банков

С 2015 года мужчина находился в розыске за хищение денег у банков

Суд Барнаула рассмотрит дело о хищении денег у банков города. Обвиняемый находился в розыске с ноября 2015 года, сообщает “КП-Барнаул” со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алтайского края.

Установлено, что житель краевой столицы нашел людей, которые изготавливали поддельные документы на физических лиц. Мужчина решил воспользоваться данной услугой, чтобы оформить кредиты на подставных лиц. Таким образом он с еще двумя подельниками, которые уже осуждены, взяли кредитов более чем на 5 млн руб.

Житель Барнаула обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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Взято отсюда