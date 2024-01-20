реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае будут судить мужчину за хищение 5 млн руб. у банков

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае будут судить мужчину за хищение 5 млн руб. у банков

С 2015 года мужчина находился в розыске за хищение денег у банков

Суд Барнаула рассмотрит дело о хищении денег у банков города. Обвиняемый находился в розыске с ноября 2015 года, сообщает “КП-Барнаул” со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алтайского края.

Установлено, что житель краевой столицы нашел людей, которые изготавливали поддельные документы на физических лиц. Мужчина решил воспользоваться данной услугой, чтобы оформить кредиты на подставных лиц. Таким образом он с еще двумя подельниками, которые уже осуждены, взяли кредитов более чем на 5 млн руб.

Житель Барнаула обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

погода гисметео , погода в самаре ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

Более 400 хвойных деревьев сдали барнаульцы на переработку

21.01.2024

 Образование

Более 400 хвойных деревьев сдали барнаульцы на переработку

21.01.2024

 Новости Алтай

Наконец встретились снова: история любви Юрия Соломина и его жены Ольги длиной в жизнь

21.01.2024

 Новости Алтай

Разрушает желудок и почки. Врач — об опасности чайного налета в заварочнике и как от него избавиться

21.01.2024

 Новости Алтай

Кота Твикса, которого вышвырнула проводница, нашли мертвым

21.01.2024

 Новости Алтай

От прически «Доширак» до 3,5 млн долларов в год: что мы не знаем о «глупой» блондинке со стальным характером Ольге Бузовой

21.01.2024

 Новости Алтай

Смотря сколько details. Как учила английский модель Водянова и другие российские знаменитости, перебираясь за границу. Оцениваем уровень

21.01.2024

 Новости Алтай

Зеленский сказал, что думает о мирных переговорах: новости СВО за 20 января

21.01.2024

 Новости Алтай

Президент Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске