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В Алтайском крае действует ограничение движения на семи участках дорог

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В Алтайском крае действует ограничение движения на семи участках дорог

Метеорологические условия стали причиной ограничения движения

В Алтайском крае из-за сложных метеорологических условий действует ограничение движения на семи участках дорог, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.

Отметим, что в регионе на большей части территории наблюдаются осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Усиление ветра до 18-23 м/с, порывы 25-30 м/с, местами до ураганных значений 33 м/с и более. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Таким образом, ограничение движения действует на следующих участках:

  • на трассе Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области от Волчихи до Михайловского
  • Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области на участке от Рубцовска до Волчихи 
  • Рубцовск-Угловское-Михайловское в границах Рубцовского района 
  • Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан на участке от Староалейского до границы Республики Казахстан 
  • А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке от Поспелихи до границы с Республикой Казахстан.
  • на трассе К-09 Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан на участке от Курьи до Староалейского
  • на трассе К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирска на участке от Змеиногорска до Рубцовска.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок, соблюдать осторожность и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями.

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Взято отсюда

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