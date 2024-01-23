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В Алтайском крае дело о гибели подростка на охоте ушло в суд

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В Алтайском крае дело о гибели подростка на охоте ушло в суд

Ружье Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Мужчина в нарушение правил техники безопасности решил разрядить ружье после охоты и случайно произвел выстрел. Из-за фатальной ошибки погиб подросток

В Алтайском крае прокуратура направила в суд уголовное дело о гибели подростка на охоте, сообщают пресс-службы надзорного ведомства и СУ СКР по региону.

Обвиняемым по делу проходит 30-летний житель Бийска. Ему вменяют статью о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, днем 4 ноября 2023 года мужчина был на охоте вместе со своим тестем и его 14-летним сыном в одном из сел Бийского района. После охоты, сидя на переднем сидении, бийчанин стал разряжать ружье, направив ствол в сторону заднего сидения, где находился парень. В этот момент он случайно спустил курок, после чего произошел выстрел – дробь попала в голову мальчика. От полученной травмы он скончался в реанимации.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело ушло в суд.

Взято отсюда

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