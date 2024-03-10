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В Алтайском крае дети с нарушениями слуха поучаствовали в создании кино

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В Алтайском крае дети с нарушениями слуха поучаствовали в создании кино

Такая возможность у них появилась благодаря проекту «Мозаика кино», получившему президентский грант

В Алтайском крае дети с нарушениями слуха попробовали себя в роли актеров, кинооператоров и режиссеров, сообщают «Вести Алтай».

Такая возможность у них появилась благодаря проекту «Мозаика кино», получившему президентский грант. Съемки стартовали в сентябре и проходили в Барнауле, Новоалтайске и Тальменском районе.

Дети сами писали сценарий, а к языку жестов его адаптировали педагоги-дефектологи. 

Кроме съемки видео, участников «Мозаики кино» обучают постпродакшну – монтажу, работе со звуком, графикой и спецэффектами. Уроки проводят с приглашенным сурдопереводчиком. 

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Взято отсюда

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