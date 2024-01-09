В Алтайском крае дети, сломавшие снеговика, подверглись жесткой критике

Оскорбления в социальных сетях от взрослых порой переходили все разумные границы

В Алтайском крае в социальных сетях развернулось острое обсуждение из-за снеговика, которого сломали подростки. На видео, выложенном в сообществе ВКонтакте “Инцидент Барнаул” видно, как сначала мама и ребенок во дворе вдвоем лепят снеговика. А через некоторое время двое мальчишек, один снимает, другой – ломает, не оставили на его месте и следа. Но дальнейшее обсуждение поведения ребят повергло многих в шок: понятно, что поступок этот нехороший. Однако ребят ругали очень жестко, а некоторые женщины называли “биомусором”.

– Это товарищи без понятия основ поведения в обществе, родители которых ведут себя не лучше. Иначе откуда такое воспитание? Для тех кто скажет, что это просто безобидная шутка – нет, это распущенность и вседозволенность, – пишут в комментариях. – Это не кучка снега, а труд и любовь! – Биомусор… Печально, что таких много. – Детям некуда агрессию выплеснуть!

Фото: ВКонтакте “Инцидент Барнаул”

“А нам никакие варвары не страшны”, – отметили жители частного сектора. Стоит сказать, что на стороне подростков, которые позволили себе испортить чужой труд защитники тоже были. Снеговика называли “временной конструкцией из снега”, которая не стоит того, чтобы так ругать ребят. Да и кто в детстве не ломал снеговиков, удивились другие?

– Я себя помню подростком, и меня ой как воспитывали, и про чужой труд все было, и про уважение, и так далее. Но когда все отворачивались, мы творили всякую дичь, без физического и материального вреда другим людям. И таких подростков я видела большинство. – Они что, сломали ледяную скульптуру, над которой работал художник несколько часов? Если бы я не видела как мамаша с сынком там лепили, то подумала что это дворник сугроб сгреб, это просто куча снега. Пойдут в следующий раз и другого слепят, будет чем заняться. – Пацанам разъяснить, что так не делается, на крайний случай заставить нового слепить, а всех агрессивных комментаторов надо бы изолировать от общества. – И у меня в детстве так же – ломали моих снеговиков. И сейчас, в 21 год читаешь пост и поражаешься – сколько ненависти в людях! – Мда, снеговика сломали два чела – так пост раздули такой, как-будто они на учителя напали в школе, а не на снеговика. Добрая половина – чуть ли не смерти смерти желают им.

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Взято отсюда