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В Алтайском крае диабетики не могут получить льготные лекарства

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В Алтайском крае диабетики не могут получить льготные лекарства

Фото: "Толк"

Как заявили в “Аптеках Алтая”, поставки препаратов для льготников на склад идут, но требуется время, что развезти их в районы и города

В Алтайском крае страдающие сахарным диабетом испытывают трудности с получением льготных лекарств, узнали ” Вести Алтай “.

В конце декабря 2023 года в минздраве заявили , что запас необходимых препаратов для льготников завезли, но это заявление вызвало шквал возмущений пациентов, в первую очередь от больных сахарным диабетом. Они еще с осени не могут получить бесплатно необходимые лекарства и расходные материалы.

В подведомственной минздраву организации “Аптеки Алтая” утверждают, что поставки препаратов для льготников на склад идут, но это не значит, что одномоментно они окажутся доступны всем льготникам. В районы и города их еще нужно развезти.

На складе “Аптек Алтая” журналистам показали то, что уже поставлено: лекарства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, противосудорожные препараты, диуретики. Среди сотен упаковок есть и лекарства для диабетиков.

Взято отсюда.

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