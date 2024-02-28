В “Толк” обратился барнаулец Алексей Поступайленко, которому пришлось самому покупать некоторые препараты для дочери. В таком же положении в конце 2023 и начале 2024 года оказались сотни родителей

Диабетики в Алтайском крае столкнулись с проблемой выдачи лекарств и медицинских изделий.

“Красная зона, иди конфетку съешь”, – говорит дочери Алексей Поступайленко.

Красная зона – значит, пора поднимать сахар в крови. После коронавируса у девочки диагностировали диабет. Теперь каждый день она под наблюдением папы Алексея.

“Мне пришлось уволиться с работы, жена работает”, – отметил он.

После приобретения помпы девочке стало проще посещать детский сад и, в целом, передвигаться: при снижении показателей устройство само указывает, сколько единиц инсулина нужно ребенку.

Однако поддерживать стабильность непросто: по словам Алексея, периодически препараты и медизделия выдают с задержкой. Так, в декабре они не получили тест-полоски и инфузионный набор. Выкручиваются семья, как может.

“Меняемся, где-то просроченное покупаем. Сейчас осталось на четыре дня, не знаю, одна упаковочка стоит 10-15 тысяч рублей. Если сенсоры покупать, до этого в 2022 году было 30 тысяч в месяц, сейчас, наверно, они стоят 40-50 тысяч рублей”, – рассказывает мужчина.

На Алтае – больше 100 тысяч пациентов с таким диагнозом, и наш край – лидер в Сибири по росту числа заболевающих. В региональном минздраве проблему с поставками признают.

“Причины могут быть разными. Например, сталкиваемся с проблемой несостоявшихся торгов, более 30% закупочных процедур признаются несостоявшимися с первого раза ввиду отсутствия заявок от потенциальных поставщиков. В этом случае специалистами минздрава направляется информация в медорганизации края о необходимости смены проводимой терапии и проведении аналоговой замены указанного препарата”, – объяснил

алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Руководитель краевой диабетической общественной организации Марина Ермилова говорит, что перебои случаются стабильно два-три раза в год. И люди покупают препараты за свой счет. Но если сохранять чеки и судиться, деньги можно вернуть. Однако по статистике организации, из ста опрошенных родителей детей с диабетом половина никуда не обращается.

“У моего ребенка и у меня есть судебные решения, как только подходит срок к тому, что нужно получить все необходимое, про таких пациентов сразу же вспоминают и их обеспечивают. Это мне не очень нравится такой подход. Мне кажется, это только еще больше разозлит людей и спровоцирует еще больший поток обращений в правоохранительные органы, потому что это в корне несправедливо”, – отметила руководитель Алтайской краевой диабетической общественной организации “ДиаВиктори” Марина Ермилова.

При задержках в поставках в пару дней Марина Ермилова советует звонить в аптеки. Если препаратов или медизделий нет пару недель – обращаться к правоохранителям.

По информации минздрава, закупка расходных материалов к инсулиновым помпам происходит по заявкам медорганизаций. Регион уже заключил семь контрактов на поставку на сумму больше 40 миллионов рублей. Еще три закупки планируют провести в ближайшее время.

Взято отсюда