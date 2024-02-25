В Алтайском крае для профилактики пожаров будут чаще патрулировать леса

В регионе укрепляют группировки лесопожарных формирований

В Алтайском крае количество патрулирований лесов в 2024 году для профилактики пожаров возрастет на треть – с 6000 до 8000, сообщает правительство региона.

Кроме того, почти на 10 процентов увеличится объем авиационной разведки – с 600 до 650 летных часов. Также в 2023 году на лесных участках дополнительно создано три пожарных резервуара для заправки водой техники. В этом году создадут еще два.

Дополнительно укрепили группировки лесопожарных формирований юго-западной части региона лесопожарной техникой.

Виктор Томенко отметил, что прошлый год был сложным с точки зрения природных пожаров. Произошло несколько крупных лесных пожаров, которые было невозможно предотвратить. Сопровождались они крайне неблагоприятными погодными условиями – сильный ветер, жара, сухость. Общая площадь, пройденная огнем, составила 23 тысяч гектаров, тогда как в 2022 году – порядка 10 тысяч гектаров. Количество же пожаров в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизилось в два раза.

“Мы делаем выводы о том, как шла борьба с пожарами в предыдущие годы, особенно в 2023 году. На этом основании делаем шаги по совершенствованию всей системы”, – отметил губернатор.

точный прогноз погоды , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда