реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае доля женских резюме составляет 53% от всего их объема

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае доля женских резюме составляет 53% от всего их объема

Самый высокий прирост женских резюме и в целом по России, и в Алтайском крае произошел в самых молодых и старших возрастных категориях

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали резюме женщин в Алтайском крае и узнали, как меняется их активность на рынке труда, а также на какую работу они чаще всего претендуют.

Так, в 2023 году соотношение резюме женщин и мужчин в целом по стране впервые за три года сдвинулось в пользу первых – их доля составила 51%, а суммарно количество женских резюме достигло 1,5 млн. В Алтайском крае на долю женских резюме приходится 53% от всего их объема в регионе.

Интересно, что самый высокий прирост женских резюме в Алтайском крае и и в целом по России произошел в самых молодых и старших возрастных категориях. В Алтайском крае количество резюме женщин в возрасте от 14 до 18 лет увеличилось на 16%. На 43% больше стало резюме соискательниц в возрасте от 61 года. На 14% прибавилось резюме женщин в категории от 51 до 60 лет.

Как отмечают аналитики, ярко выраженными «женскими» областями на российском рынке труда (доля резюме женщин там занимает от двух третей и выше) являются:

  • управление персоналом и тренинги (82% женских резюме),
  • финансы, бухгалтерия (78%),
  • наука, образование (75%),
  • административный персонал (75%),
  • медицина, фармацевтика (71%),
  • розничная торговля (68%),
  • искусство, развлечения, массмедиа (66%)
  • страхование (66%).

Однако при этом женщины активно наращивают свое присутствие и в преимущественно мужских сферах. Так, наибольший прирост резюме женщин за год произошел в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга (+14%), сельского хозяйства (+12%), добычи сырья (+10%) и информационных технологий (+9%).

В рабочих и производственных профессиях доля женских резюме составляет 13% и 20% соответственно.

область район погода , погода дней точный прогноз ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Два культурных памятника и одну пристройку продают в туристическом сердце Барнаула

Два культурных памятника и одну пристройку продают в туристическом сердце Барнаула

Altapress.ru составил подборку из трех зданий на ул. Мало-Тобольской. Некоторые…

Узнать больше
Разница небольшая: что барнаульцы думают про изменение стоимости проезда в час пик

Разница небольшая: что барнаульцы думают про изменение стоимости проезда в час пик

Барнаульцы обратили внимание на то, что в городе не всегда…

Узнать больше
Барнаулец 25 лет не общался с матерью и объявился за наследством

Барнаулец 25 лет не общался с матерью и объявился за наследством

Ключи от квартиры Фото: pixabay.com Мужчина вовремя не принял наследство…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp