В Алтайском крае доля женских резюме составляет 53% от всего их объема

Самый высокий прирост женских резюме и в целом по России, и в Алтайском крае произошел в самых молодых и старших возрастных категориях

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали резюме женщин в Алтайском крае и узнали, как меняется их активность на рынке труда, а также на какую работу они чаще всего претендуют.

Так, в 2023 году соотношение резюме женщин и мужчин в целом по стране впервые за три года сдвинулось в пользу первых – их доля составила 51%, а суммарно количество женских резюме достигло 1,5 млн. В Алтайском крае на долю женских резюме приходится 53% от всего их объема в регионе.

Интересно, что самый высокий прирост женских резюме в Алтайском крае и и в целом по России произошел в самых молодых и старших возрастных категориях. В Алтайском крае количество резюме женщин в возрасте от 14 до 18 лет увеличилось на 16%. На 43% больше стало резюме соискательниц в возрасте от 61 года. На 14% прибавилось резюме женщин в категории от 51 до 60 лет.

Как отмечают аналитики, ярко выраженными «женскими» областями на российском рынке труда (доля резюме женщин там занимает от двух третей и выше) являются:

управление персоналом и тренинги (82% женских резюме),

финансы, бухгалтерия (78%),

наука, образование (75%),

административный персонал (75%),

медицина, фармацевтика (71%),

розничная торговля (68%),

искусство, развлечения, массмедиа (66%)

страхование (66%).

Однако при этом женщины активно наращивают свое присутствие и в преимущественно мужских сферах. Так, наибольший прирост резюме женщин за год произошел в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга (+14%), сельского хозяйства (+12%), добычи сырья (+10%) и информационных технологий (+9%).

В рабочих и производственных профессиях доля женских резюме составляет 13% и 20% соответственно.

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Взято отсюда