Всего несколько дней назад на этом же водохранилище проваливались еще два автомобиля. Однако отчаянные рыбаки продолжают выезжать на лед

В Третьяковском районе Алтайского края, на Гилевском водохранилище, в районе населенного пункта Корболиха, два легковых автомобиля частично провалились под лед. Погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Рыбаки заехали на замерший водоем и оставили там свои машины. Однако вскоре автомобили до бамперов ушли под лед. Людей в момент провала в них не было.

Для спасения автомобилей на место ЧП выезжала опергруппа пожарно-спасательного отряда из Третьяковского района.

Специалисты МЧС России по Алтайскому краю напоминают, что лед на водоемах еще не до конца окреп и выход на них крайне опасен. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности в зимний период: не выходить на лед рек, озер и других водоемов, если не уверены в прочности льда, а также внимательно отслеживать установленные предупредительные знаки и объявления на ледовых переправах.

Взято отсюда